Quatro anos depois, Benfica e Vitória de Guimarães voltam a encontrar-se no Jamor para mais uma vez disputarem a prova rainha do futebol português. A equipa da cidade-berço procura o segundo título da sua história, tentando repetir o feito de 2013, quando Rui Vitória, então treinador do Vitória, derrotou os encarnados por 2-1. O Benfica tenta continuar a senda de conquista de títulos e procura alcançar a sua 11ª dobradinha e 26ª Taça de Portugal do seu palmarés. Acompanhe no site da RTP a transmissão em direto, o minuto a minuto e o relato da Antena 1.