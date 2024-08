Pedro Pichardo conquista prata no triplo salto

Depois de ter passado com relativa facilidade a qualificação com 17,44 metros, Pichardo foi batido pelo espanhol Jordan Díaz, por dois centímetros, tal como nos Europeus Roma2024.



O espanhol, também nascido em Cuba alcançou a marca que lhe deu o título olímpico ainda no primeiro salto (17,86), Pichardo ainda conseguiu ficar a dois centímetros (17,84), no segundo salto, não conseguindo melhor do que isso.



Apesar de ter falhado o objetivo de revalidação do título, Picardo conquistou hoje a terceira medalha para Portugal nos presentes Jogos, a segunda de prata, transformando Paris2024 já como o segundo melhor resultado de sempre, igualando Atenas, ambos com duas pratas e um bronze, e ficando apenas atrás de Tóquio2020, com quatro medalhas (um ouro, uma prata e dois bronzes).



Ainda no Stade de France, a portuguesa Jéssica Inchude alcançou o oitavo lugar no lançamento do peso, ao lançar o engenho a 18,41 metros, obtendo mais um diploma para a Missão lusa, que totaliza 12 classificações entre os oito primeiros, depois de ter entrado na final com a nona melhor marca (18,36).



O dia arrancou com a dupla João Ribeiro/Messias Baptista a disputar as meias-finais do K2 500 metros, disciplina da canoagem na qual é campeã mundial em título, conseguindo o apuramento para a final, disputada poucas horas depois.



Na corrida decisiva, o par luso não conseguiu intrometer-se na luta pelos primeiros lugares, encerrando a prova na sexta posição final.



Em estreia absoluta em Jogos Olímpicos, o breaking disputou hoje a competição feminina, na qual Portugal esteve representado com Vanessa Marina, ‘b-girl’ que concluiu a sua prova no 13.º lugar, entre 17 concorrentes.