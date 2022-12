Num jogo morno que só acelerou após o 2-0, a cerca de meia hora do fim, a Argentina fez valer a maior competência individual e coletiva relativamente à Austrália e venceu por 2-1. Messi e companhia estão apurados para os quartos-de-final do campeonato do Mundo, onde medirão forças com os Países Baixos.