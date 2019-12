O FC Porto empatou a uma bola com o Belenenses SAD, no estádio do Jamor, e ficou mais longe da liderança da I Liga, com 13 jornadas já disputadas. Os dragões estiveram a perder, mas uma grande penalidade convertida por Alex Telles perto do intervalo repôs a igualdade que André Santos tinha desfeito nos minutos iniciais. Com este resultado, o Benfica dispõe agora de quatro pontos de vantagem sobre o segundo classificado no Campeonato.