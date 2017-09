O Benfica entra este sábado em campo para defrontar o Paços de Ferreira em jogo a contar para a sétima jornada da Liga Portuguesa. A equipa de Rui Vitória vai tentar colocar fim à serie de três jogos sem vencer e para isso vai ter que derrotar o Paços de Ferreira que ainda soma poucos pontos no campeonato. Um jogo de importância vital para a equipa da Luz, antes de viajar até à Suíça, para defrontar o Basileia, para a Liga dos Campeões. A partida tem início às 20h30. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP, com relato em direto da Antena 1. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.