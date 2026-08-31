Benfica soma segunda vitória consecutiva no campeonato

Habituado às goleadas, o Benfica venceu pela margem mínima no regresso dos seus adeptos ao Estádio da Luz. Pavlidis e Lenglet marcaram para os encarnados. O Estoril reduziu aos 82 minutos.

Já com João Palhinha em campo e a cinco minutos de as equipas recolherem aos balneários para o descanso após a primeira metade do jogo, o Benfica chegou ao golo por intermédio de Vangelis Pavlidis.



Aos 50 minutos, o reforço Clément Lenglet aumentou a vantagem para 2-0, conservada até pouco depois do minuto 80, quando Begraoui marcou para para os canarinhos.





Fica o alerta para Marco Silva, com a lesão de Enzo Barrenechea, que saiu em lágrimas ainda na primeira parte.



O Estoril mantém-se no fundo da tabela sem qualquer vitória e o Benfica chega, assim, aos sete pontos na classificação, com menos um jogo do que os adversários.



