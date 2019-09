O Boavista recebe esta noite o Sporting para um jogo da quinta jornada da I Liga Portuguesa de futebol. Leonel Pontes estreia-se enquanto treinador do clube leonino que ocupa o sexto lugar da tabela, com menos um ponto do que a equipa “axadrezada”. A partida tem início às 20h. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato da Antena 1.