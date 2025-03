Empate na Amadora

O Estrela da Amadora e o Gil Vicente empataram hoje 1-1 na abertura da 25.ª jornada da I Liga, com as duas equipas a prolongarem séries de partidas consecutivas sem ganhar.

No Estádio José Gomes, o avançado Jovane Cabral, aos 69 minutos, adiantou os ‘tricolores’ no marcador, mas a formação de Barcelos chegou ao empate aos 84, por intermédio de Santi.



Com este resultado, o Estrela da Amadora somou o terceiro empate consecutivo e tem 23 pontos, no 16.º posto da I Liga, lugar de acesso ao play-off de manutenção, enquanto o Gil Vicente, que vinha de cinco derrotas consecutivas, é 14.º, com os mesmos 23, mas tem uma partida em atraso.