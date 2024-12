Entrevista RTP. Artur Jorge descreve final da Libertadores como épica

A RTP falou em exclusivo com Artur Jorge. O agora treinador do Botafogo conseguiu juntar o título do Brasileirão à conquista da Taça dos Libertadores na semana passada. Artur Jorge mostrou-se feliz pelas conquistas e ainda falou da saída do Sporting de Braga.

O técnico português utilizou a palavra "épico" para falar da final da Libertadores em que ficou a jogar com dez logo aos dois minutos. Apesar da contrariedade, o Botafogo derrotou o Atlético Mineiro por 3-1.



Artur Jorge explicou ter chegado ao Brasil convicto das suas capacidades e elogiou a equipa pela resposta que deu em momentos difíceis. O treinador disse ter propostas da Europa e do Médio Oriente e que vai conversar com o Botafogo para definir o futuro.



No fim da entrevista, Artur Jorge falou também sobre a saída do Sporting de Braga para o Botafogo e o técnico afirmou ter sido "tratado de forma injusta" e de que o clube não ter contado a "história verdadeira".