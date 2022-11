Espanha massacra Costa Rica por 7-0

O golo de Dani Olmo, logo aos 11 minutos, veio confirmar o domínio espanhol neste jogo. Sendo uma das favoritas, a seleção espanhola não facilitou e, 10 minutos depois, chegou ao 2-0 por Marco Asensio. Mais 10 minutos e Ferran Torres marcou o 3-0, na marcação de um penálti. Após o intervalo, quase 10 minutos depois do regresso, aos 54', Ferran Torres rematou com sucesso para o 4-0. A 15 do final, Gavi fez o quinto golo, e em cima do apito final Carlos Soler completou a meia dúzia (6-0) e Álvaro Morata o 7-0, um resultado que deixa descansada a seleção de Espanha no topo deste Grupo E, em igualdade pontual com o Japão, com 3 pontos, seguidos por Alemanha e Costa Rica.