Estrela Amadora vence Estoril nos descontos

O Estrela da Amadora conquistou os primeiros pontos no regresso, 14 anos depois, à I Liga de futebol. A equipa de Álvaro Pacheco conta com duas derrotas e um triunfo. No Estádio José Gomes, o avançado Ronaldo Tavares, aos 47 minutos, marcou o primeiro golo do Estrela da Amadora neste regresso ao escalão máximo, mas João Marques fez o empate, aos 67, antes de Léo Cordeiro, aos 90+10, garantir o triunfo da equipa da casa. Com este resultado, o Estrela da Amadora está no 13.º lugar, com três pontos, os mesmos do Estoril Praia, que somou a segunda derrota fora no campeonato, depois de na última ronda ter vencido em casa o Rio Ave, e é 11.º.