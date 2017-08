O FC Porto joga esta tarde, em casa, frente à equipa de Moreira de Cónegos, numa altura em que os principais rivais já garantiram o primeiro lugar no topo da tabela classificativa da I Liga. Depois de Benfica e Sporting terem eliminado os adversários com goleadas com cinco golos sem resposta, e com um Rio Ave que se mostra seguro à terceira jornada, os 'dragões' veem-se obrigados a ganhar para voltar ao topo da prova. Por parte do Moreirense, Manuel Machado, treinador da equipa visitante espera encontrar um FC Porto "com pelo na benta", mas garantiu que a sua equipa "não se vai encolher".