FC Porto permissivo no final complica contas do título, veja os golos e estatísticas

Sérgio Oliveira transformou o penálti que permitiu ao FC Porto ir em vantagem (1-0) para o intervalo. Mehdi Taremi rematou no coração da área, após assistência de Corona, e fez o segundo do jogo e da sua equipa. A vencer por duas bolas, o FC Porto teve um final de jogo em sobressalto. A jogar com menos um, o FC Porto viu Fransérgio reduzir para 1-2, já perto dos noventa. O empate 2-2 chegou mesmo, Gáitan marcou pouco depois e complicou as contas do "dragões", que assim ficam provisoriamente a 5 pontos do líder Sporting e que podem ser 8 caso os "leões" vençam em Barcelos.

Veja o resumo e os golos.