Golo de João Neves dá vitória tangencial na Luz sobre Desportivo de Chaves

O campeão Benfica ascendeu, provisoriamente, à liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves por 1-0, em encontro da 27.ª jornada. João Neves, aos 68 minutos, selou a vitória dos ‘encarnados’, que falharam dois penáltis, primeiro por Di María, aos 26, e depois por Arthur Cabral, em dose dupla, aos 63 e 66, já que o primeiro foi repetido por invasão da área de um defesa. A formação de Roger Schmidt, que vai a Alvalade na próxima ronda, conta 67 pontos, mais dois do que o Sporting, que tem menos dois jogos, um deles o que cumpre ainda hoje no reduto do Estrela da Amadora, enquanto o Desportivo de Chaves manteve-se com 19.