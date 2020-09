I Liga em Direto. FC Porto - SC Braga

O campeão nacional FC Porto vai iniciar hoje a defesa do título, com uma receção ao sempre difícil Sporting de Braga, em jogo da primeira jornada da I Liga de futebol.

Numa ronda em que o vice-campeão Benfica entrou a golear fora de casa - vitória por 5-1 em Famalicão -, os 'dragões' não vão querer vacilar e tentarão chegar igualmente aos três pontos.



Este será o primeiro jogo oficial dos 'azuis e brancos', que estão apurados diretamente para a fase de grupos da Liga dos Campeões e aceitaram adiar com o Benfica a disputa da Supertaça, que habitualmente abre as temporadas, mas que este ano, devido à pandemia covid-19, foi adiada.



Pela frente, a equipa de Sérgio Conceição tem o Sporting de Braga, igualmente a fazer o seu primeiro jogo oficial por se encontrar apurado para a fase de grupos da Liga Europa, equipa que a cada ano que passa está mais forte e esta época, sob a batuta de Carlos Carvalhal, ameaça entrar na luta pelo título.



O dia ficará igualmente marcado pelo adiamento do encontro entre Sporting e Gil Vicente, que estava agendado para as 18:30 em Alvalade, devido a surtos de covid-19 nos dois plantéis, enquanto, na Madeira, o Nacional empantou a três bolas no regresso à I Liga frente ao Boavista.