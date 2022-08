I Liga em Direto. Vizela - FC Porto

Vizela, sétimo classificado, com três pontos, e FC Porto, segundo, também com três, defrontam-se a partir das 18:00 deste domingo, no Estádio do FC Vizela, jogo que será arbitrado por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

O treinador Álvaro Pacheco garantiu o Vizela a jogar para ganhar na receção ao FC Porto, no domingo, na segunda jornada da I Liga de futebol, e considerou Sérgio Conceição como o “ponto mais forte” dos ‘dragões’.



“Temos uma identidade bem vincada, que é jogar sempre para ganhar, sabendo que não vamos poder ganhar os jogos todos. A vitória no último jogo [1-0 sobre o Rio Ave, fora] só nos deu três pontos, é uma migalha do que queremos no campeonato. Estou satisfeito pela exibição e pelo resultado, mas ainda temos muito por conquistar. O foco tem de estar no nosso processo e rendimento, olhos nos olhos dos adversários e acreditar que somos capazes”, disse na conferência de imprensa de antevisão.



O treinador dos minhotos deixou um forte elogio ao seu congénere portista, considerando-o mesmo o ponto forte do FC Porto.



“O FC Porto é uma equipa muito forte no seu coletivo, mas se tivesse que escolher o seu ponto mais forte seria mesmo o treinador. O Sérgio Conceição é um excelente treinador pelo trabalho que tem vindo a fazer todos os anos, a perder jogadores que são influentes e ele a reinventar a equipa e a criar uma equipa competitiva, com rendimento muito alto”, disse.







Já o treinador do FC Porto sublinhou a solidez do Vizela, equipa que vai defrontar na segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, garantindo, no entanto, que cabe apenas aos portistas fazer o “máximo” para vencer.

Sérgio Conceição elogiou o trabalho desenvolvido pelo técnico Álvaro Pacheco no Vizela, mas referiu que o FC Porto está preparado para conquistar os três pontos.“O Vizela é uma equipa que tem mais um ano de experiência e de trabalho. O Álvaro Pacheco, com aqueles jogadores, fez um trajeto espetacular nos últimos anos. É cada vez uma equipa mais sólida. Cabe-nos a nós fazermos o máximo para ganhar e conquistar os três pontos que são importantes nesta competição que é campeonato”, começou por dizer em conferência de imprensa.O técnico da formação ‘azul e branca’ mostrou estar atento ao trabalho do adversário e expôs lances da primeira jornada na partida com o Rio Ave.