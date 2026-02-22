I Liga. Estoril - Gil Vicente FC

O Gil Vicente marcou primeiro, aos 15 minutos, por Murilo, na conversão de uma grande penalidade, mas o Estoril Praia empatou, ainda na primeira parte, com um golo de Bacher, aos 22, e consumou a reviravolta na segunda, com o ‘bis’ de Begraoui, aos 74 e 80.



Ao regressar às vitórias, após um empate e uma derrota, o Estoril Praia subiu ao sexto lugar, com os mesmos 33 pontos do Moreirense, sétimo, enquanto o Gil Vicente, que tinha vencido os últimos três jogos, ‘caiu’ para o quinto posto, com 40, a dois do Sporting de Braga, promovido à quarta posição.





