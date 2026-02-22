Dois golos do marroquino Yanis Begraoui deram hoje a vitória ao Estoril Praia por 3-1 na receção ao Gil Vicente, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, relegando os minhotos para o quinto lugar.
I Liga. Estoril - Gil Vicente FC
RTP c/Lusa
O Gil Vicente marcou primeiro, aos 15 minutos, por Murilo, na conversão de uma grande penalidade, mas o Estoril Praia empatou, ainda na primeira parte, com um golo de Bacher, aos 22, e consumou a reviravolta na segunda, com o ‘bis’ de Begraoui, aos 74 e 80.
Ao regressar às vitórias, após um empate e uma derrota, o Estoril Praia subiu ao sexto lugar, com os mesmos 33 pontos do Moreirense, sétimo, enquanto o Gil Vicente, que tinha vencido os últimos três jogos, ‘caiu’ para o quinto posto, com 40, a dois do Sporting de Braga, promovido à quarta posição.