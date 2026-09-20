I Liga. Estrela - Académico Viseu

O Estrela da Amadora, sexto classificado da I Liga, com 10 pontos, recebe o Académico de Viseu, oitavo, com oito, em jogo da sétima ronda marcado para o Estádio Municipal de Rio Maior, este domingo, a partir das 15:30, sob arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.

Estrela





O treinador Pepa declarou que o Estrela da Amadora jogaria “na lua”, desvalorizando nova interdição ao seu recinto e ter de receber o Académico de Viseu em Rio Maior, na sétima jornada da I Liga de futebol.

Pepa não escondeu o “orgulho tremendo” pelas chamadas dos futebolistas Jefferson Encada, Stefan Lekovic, Vuk Pavicevic, Santiago Serra, Eddy Doué, Lovro Zvonarek, René Mitongo e Leandro Antonetti a representar as respetivas seleções nacionais, que considerou fruto do bom início de temporada da equipa.





Académico de Viseu





O treinador do Académico de Viseu assumiu que quer ser o primeiro clube da I Liga portuguesa de futebol a vencer o Estrela da Amadora, que vai para a sétima jornada sem derrotas no campeonato.



“Eu arranjo sempre motivação de qualquer forma. O facto de o Estrela [da Amadora] não ter ainda perdido qualquer jogo é um fator, para mim, motivacional. Queremos ser os primeiros a colocar um carimbo da derrota no Estrela e isso, só por si, já é fator de motivação”, assumiu Bruno Pinheiro.



Para vencer, como “é sempre ambição e isso é indiscutível”, os jogadores do Académico de Viseu tiveram uma semana de “muito trabalho” e as duas vitórias consecutivas que alcançaram “ajudam a dar confiança” aos atletas.







Em antevisão ao encontro agendado para Rio Maior, por decisão da Liga, após vistoria ao relvado do Estádio José Gomes e novo 'chumbo' ao recinto dos amadorenses, que já haviam recebido o Sporting de Braga em Alverca, na terceira jornada, o técnico salientou a importância transcendental da massa associativa, cujo apoio tem contribuído para a carreira da equipa, que contabiliza 10 pontos, em 18 possíveis.