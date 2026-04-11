I Liga. Estrela - Sporting CP

O Estrela da Amadora, 13.º classificado, com 28 pontos, recebe às 20:30 deste sábado o Sporting, segundo, com 68, em jogo que será arbitrado por David Silva, da Associação de Futebol do Porto.

Estrela





O treinador João Nuno pediu a “melhor versão” do Estrela da Amadora para a receção de sábado ao bicampeão Sporting, em jogo da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O treinador dos ‘tricolores’ quer manter a linha que a equipa tem tido nos últimos tempos, sem se preocupar com os pontos e a posição na classificação, pois as contas apenas se vão fazer em 18 de maio, no final do campeonato.





Sporting CP





O treinador Rui Borges reforçou que o Sporting prioriza a I Liga de futebol em relação à Liga dos Campeões, esperando uma deslocação muito difícil ao reduto do Estrela da Amadora, da 29.ª jornada.



“Nós queremos muito ser campeões e esse é o nosso principal objetivo. Sabemos da grandeza das equipas que estão na Liga dos Campeões e a dificuldade é ainda maior. Não estamos a abdicar da Liga dos Campeões, mas o principal objetivo é o campeonato."



Em conferência de imprensa de antevisão à partida na Reboleira, Rui Borges disse que, apesar dos deslizes de FC Porto e Benfica na derradeira ronda, a dificuldade é idêntica para todas as equipas e o Sporting necessita de exigência mental e física.











Em conferência de imprensa, João Nuno não acredita que o facto de o Sporting ter jogado na terça-feira com o Arsenal para a Liga dos Campeões “tenha interferência” no jogo de sábado, porque o clube “tem soluções”.“O Sporting está na luta pelos seus objetivos, nós também. Tem jogadores habituados a isso [a calendários com muitos jogos]. Temos de ser a melhor versão. Quando tivermos a nossa oportunidade, temos de ter coragem para jogar também”, afirmou.