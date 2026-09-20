I Liga. Vitória Guimarães - Moreirense

O Vitória de Guimarães, 14.º classificado da I Liga portuguesa, com quatro pontos, recebe o Moreirense, 11.º, com sete, em partida da sétima ronda marcada para este domingo, às 15h30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Sérgio Guelho, da associação da Guarda.

Vitória de Guimarães





O treinador Tiago Margarido defendeu hoje que o Vitória de Guimarães tem de ser “mais cerebral e equilibrado” face ao jogo anterior, quando receber o Moreirense, no domingo, para a sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“Fomos audazes e quisemos ir atrás do resultado. Infelizmente, não ‘caiu’ para o nosso lado. Retiro um ponto positivo de tudo isso, que foi a vontade enorme dos jogadores em ganhar. Obviamente, temos que ser mais cerebrais, mais equilibrados, para não deixar o jogo partir dessa forma”, avisou.





Moreirense





O treinador do Moreirense, Vasco Botelho da Costa, afirmou que a sua equipa quer focar-se “no seu crescimento” para vencer no reduto do Vitória de Guimarães, na sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Após o triunfo sobre o Marítimo (3-1), num jogo em que a equipa deu “alguns passos em frente”, e que valeu “a felicidade normal de quem ganha” durante a semana, a equipa da vila de Moreira de Cónegos quer dar sequência ao resultado na deslocação de 11 quilómetros ao Estádio D. Afonso Henriques, para defrontar o vizinho Vitória, em desafio marcado para domingo, às 15:30.



“É sempre melhor trabalhar sobre vitórias, mas não posso deixar que o resultado influencie tudo. Temos de olhar para o nosso processo e para o nosso crescimento. Fazendo as coisas bem feitas nos jogos, estamos sempre mais próximos do sucesso. O nosso sucesso são os três pontos. É com esse pensamento que vamos ao Vitória, respeitando muito o valor do nosso adversário”, disse, na antevisão ao encontro.



Com apenas um triunfo em seis jornadas, a equipa vimaranense perdeu em Viseu, diante do Académico (2-1), no jogo da ronda anterior, em que a equipa tentou desenfreadamente vencer, após o 1-1, fazendo o jogo “partir-se”, situação que tenciona evitar no regresso a casa para o embate com o vizinho de Moreira de Cónegos.