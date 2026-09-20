I Liga. Vitória Guimarães - Moreirense

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I Liga. Vitória Guimarães - Moreirense

O Vitória de Guimarães, 14.º classificado da I Liga portuguesa, com quatro pontos, recebe o Moreirense, 11.º, com sete, em partida da sétima ronda marcada para este domingo, às 15h30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Sérgio Guelho, da associação da Guarda.

Foto: Hugo Delgado - Lusa

Vitória de Guimarães

O treinador Tiago Margarido defendeu hoje que o Vitória de Guimarães tem de ser “mais cerebral e equilibrado” face ao jogo anterior, quando receber o Moreirense, no domingo, para a sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Com apenas um triunfo em seis jornadas, a equipa vimaranense perdeu em Viseu, diante do Académico (2-1), no jogo da ronda anterior, em que a equipa tentou desenfreadamente vencer, após o 1-1, fazendo o jogo “partir-se”, situação que tenciona evitar no regresso a casa para o embate com o vizinho de Moreira de Cónegos.

“Fomos audazes e quisemos ir atrás do resultado. Infelizmente, não ‘caiu’ para o nosso lado. Retiro um ponto positivo de tudo isso, que foi a vontade enorme dos jogadores em ganhar. Obviamente, temos que ser mais cerebrais, mais equilibrados, para não deixar o jogo partir dessa forma”, avisou.

Moreirense 

O treinador do Moreirense, Vasco Botelho da Costa, afirmou que a sua equipa quer focar-se “no seu crescimento” para vencer no reduto do Vitória de Guimarães, na sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Após o triunfo sobre o Marítimo (3-1), num jogo em que a equipa deu “alguns passos em frente”, e que valeu “a felicidade normal de quem ganha” durante a semana, a equipa da vila de Moreira de Cónegos quer dar sequência ao resultado na deslocação de 11 quilómetros ao Estádio D. Afonso Henriques, para defrontar o vizinho Vitória, em desafio marcado para domingo, às 15:30.

“É sempre melhor trabalhar sobre vitórias, mas não posso deixar que o resultado influencie tudo. Temos de olhar para o nosso processo e para o nosso crescimento. Fazendo as coisas bem feitas nos jogos, estamos sempre mais próximos do sucesso. O nosso sucesso são os três pontos. É com esse pensamento que vamos ao Vitória, respeitando muito o valor do nosso adversário”, disse, na antevisão ao encontro.

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