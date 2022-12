Portugal está nos quartos de final do Mundial depois da melhor exibição que realizou no Catar. Com Cristiano Ronaldo no banco, coube a Gonçalo Ramos a responsabilidade dos golos e o avançado não fez por menos, tendo marcado por três vezes frente à Suíça. No próximo sábado, a seleção defronta Marrocos por um lugar nas meias-finais.