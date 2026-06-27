A RD Congo venceu o Uzbequistão por 3-1 no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, e garantiu uma classificação histórica para os 16 avos de final do Campeonato do Mundo de 2026.
Reportagem
Desporto
Mundial 2026
RD Congo vai defrontar a Inglaterra
RTP
Com este resultado no encerramento do Grupo K, a seleção africana avançou para o mata-mata como um dos melhores terceiros colocados e vai defrontar a Inglaterra.
O Uzbequistão, comandado por Fabio Cannavaro, entrou em campo determinado a lavar a honra após goleadas anteriores e começou melhor. Logo aos 9 minutos do primeiro tempo, o capitão Eldor Shomurodov inaugurou o marcador com um golaço, após aproveitar um ressalto do guarda-redes Lionel Mpasi.
Pouco depois, a RD Congo chegou a empatar por intermédio de Nathanaël Mbuku, mas o golo foi anulado pelo VAR devido a uma falta controversa no início da jogada, gerando muitos protestos.
Na segunda parte, a formação orientada por Sébastien Desabre assumiu uma postura totalmente ofensiva. Yoane Wissa, na cobrança de um penálti, restabeleceu a igualdade. O suplente Fiston Mayele, que havia entrado para o lugar de Bakambu, desviou subtilmente um remate para consumar a reviravolta congolesa. Já nos descontos, Yoane Wissa desferiu um excelente remate de fora da área para fazer o 3–1 final.
Pouco depois, a RD Congo chegou a empatar por intermédio de Nathanaël Mbuku, mas o golo foi anulado pelo VAR devido a uma falta controversa no início da jogada, gerando muitos protestos.
Na segunda parte, a formação orientada por Sébastien Desabre assumiu uma postura totalmente ofensiva. Yoane Wissa, na cobrança de um penálti, restabeleceu a igualdade. O suplente Fiston Mayele, que havia entrado para o lugar de Bakambu, desviou subtilmente um remate para consumar a reviravolta congolesa. Já nos descontos, Yoane Wissa desferiu um excelente remate de fora da área para fazer o 3–1 final.