SC Braga leva a melhor no dérbi minhoto

A quarta jornada do campeonato encerrou com dérbi minhoto. Diego Rodrigues saltou do banco aos 72 minutos para marcar o golo da vitória do SC Braga pouco depois. O Vitória SC soma a terceira derrota em quatro jornadas.

O Sporting de Braga venceu por 1-0 na receção ao Vitória SC, num jogo decidido pelo golo solitário do médio internacional sub-21, Diego Rodrigues.



Os arsenalistas garantiram a primeira vitória na edição 2026/27 da I Liga, tendo ainda dois jogos por disputar em relação aos adversários.



O plantel comandado por Tiago Margarido fica, por sua vez, com os mesmos três pontos com que chegava a este jogo. O Vitória SC perdeu pela terceira vez esta temporada.

