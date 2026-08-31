A quarta jornada do campeonato encerrou com dérbi minhoto. Diego Rodrigues saltou do banco aos 72 minutos para marcar o golo da vitória do SC Braga pouco depois. O Vitória SC soma a terceira derrota em quatro jornadas.
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Desporto
SC Braga leva a melhor no dérbi minhoto
RTP
O Sporting de Braga venceu por 1-0 na receção ao Vitória SC, num jogo decidido pelo golo solitário do médio internacional sub-21, Diego Rodrigues.
Os arsenalistas garantiram a primeira vitória na edição 2026/27 da I Liga, tendo ainda dois jogos por disputar em relação aos adversários.
O plantel comandado por Tiago Margarido fica, por sua vez, com os mesmos três pontos com que chegava a este jogo. O Vitória SC perdeu pela terceira vez esta temporada.