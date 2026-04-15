Sporting empata com Arsenal e falha meias-finais

O Sporting foi eliminado nos quartos de final da Liga dos Campeões, depois empatar 0-0 frente aos ingleses do Arsenal, no jogo da segunda mão, em Londres, falhando o inédito acesso às meias-finais.

A partida foi marcada pelo equilíbrio e pela cautela de ambas as equipas. O Arsenal entrou com a vantagem da primeira mão e privilegiou o controlo do jogo, enquanto o Sporting tentou explorar contra-ataques e momentos de transição.







O primeiro remate perigoso às balizas saiu dos pés de Trincão. Morten Hjulmand recuperou a bola em zona ofensiva, serviu o médio português, que disparou com perigo ao lado. Na resposta Gyokeres rematou torto e por cima.

Numa perda de bola de Morita, Gyokeres lançou Martinelli que tentou bailar sobre Quaresma, mas os "reforços" Gonçalo Inácio e Ousmane Diomande chegaram para ajudar e evitar o perigo.





Ao minuto 40, o que perdeu Pedro Gonçalves. Recuperou a bola em zona frontal à baliza de David Raya e tentou servir Trincão, sozinho na área, mas errou o passe.

No minuto imediato, Geny Catamo, bem servido por Maxi Araújo, acertou de pé esquerdo e de um ângulo difícil na base do poste direito da baliza de David Raya que estava batido.





Após o intervalo, o Sporting subiu linhas e arriscou mais, procurando o golo que levaria a eliminatória para prolongamento.



O Sporting pediu penálti ao minuto 65. Geny Catamo rematou, a bola ressaltou num adversário e encontrou Maxi Araújo que quando se preparava para cabecear queixou-se de um empurrão de Mosquera. O árbitro nada assinalou.





Rui Borges mexeu na equipa e fez entrar Daniel Bragança e Quenda para os lugares de Pedro Gonçalves e Geny Catamo. Antes Arteta foi obrigado a substituir Madueke, lesionado, pelo jovem prodígio Max Dowman.

Antes, Geny Catamo caiu na área do Arsenal aparentemente tocado por Hincapie, mas o árbitro não viu razão para penálti, auxiliado pelo VAR. À meia hora de jogo boa triangulação entre Geny Catamo Trincão e Pedro Gonçalves, com Pote a rematar dentro da área muito perto do poste esquerdo da baliza à guarda de David Raya.E após boa abertura de Morten Hjulman para Maxi Araújo, o uruguaio fletiu para dentro e rematou de pé direito com a bola a sair perto do poste da baliza de David Raya.O Arsenal esteve perto de inaugurar o marcador em duas ocasiões. Primeiro por Martinelli a rematar por cima depois de um mau alívio da defensiva leonina. Depois através de uma jogada individual de Madueke a passar por vários adversários e, dentro da área descaído para o lado direito, rematou forte às malhas laterais da baliza de Rui Silva.Na sequência de um canto Trossard, de ângulo difícil, cabeceou ao poste da baliza de Rui Silva. No minuto seguinte Gabriel Jesus, numa jogada individual, rematou às malhas laterais da baliza dos leões. A cinco minutos do final da partida Rui Borges jogou duas cartadas com as entradas de Nel e Vagiannidis para os lugares de Eduardo Quaresma e Trincão.No último lance do encontro o Sporting esteve perto do golo. O jovem João Simões aproveitou ao mau corte da defensiva londrina e rematou à entrada da área com a bola a sair a centímetros do poste.O empate sem golos acaba por deixar uma sensação agridoce para o Sporting, que mostrou capacidade competitiva frente a um adversário de topo europeu, mas pagou caro a falta de eficácia nas duas mãos.Já o Arsenal segue para as meias-finais da competição, onde irá defrontar o Atlético de Madrid, mantendo vivo o sonho europeu.