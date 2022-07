Supertaça Cândido Oliveira. FC Porto - Tondela

FC Porto e Tondela dão este sábado o pontapé de saída da temporada 2022/23. 'Dragões' e 'Beirões' disputam o primeiro troféu da época, em Aveiro, abrindo as hostilidades para uma nova época no futebol português. A equipa de Sérgio Conceição procura dar seguimento à 'dobradinha' da época passada e abrir o novo ano com a conquista da Supertaça, frente a um Tondela que agora se encontra na II divisão mas que quer mostrar pergaminhos e fazer história ao vencer a primeira Supertaça da sua história.

A partida tem início às 20h45. Pode seguir todas as incidências do jogo no site de desporto da RTP e ouvir em direto o relato da partida na Antena 1, com relato de Carlos Rui Abreu, reportagem de pista de Pedro Ribeiro e comentários de Manuel Queiroz e Luís Cristóvão.