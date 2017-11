O V. Guimarães tem esta quinta-feira um encontro decisivo quanto ao futuro na presente edição da Liga Europa de futebol`. O vimaranenses têm obrigatoriamente de vencer. Em Guimarães, o Vitória, último classificado do grupo I, com apenas um ponto, tem de vencer os franceses do Olympique Marselha, teoricamente o conjunto mais forte do grupo e que se encontra na segunda posição com seis. O grupo é liderado pelo Salzburgo com sete pontos, seguido do Marselha com seis, o Konyasport com três e o V. Guimarães com um ponto. Os vimaranenses avançam para o jogo com três baixas: Douglas, Pedro Henrique e Vigário, todos lesionados. (Foto: EPA)