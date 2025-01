Bloomberg compromete-se a financiar clima após saída dos EUA do Acordo de Paris

A intervenção de Bloomberg tem como objetivo garantir que a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (CQNUAC, cuja sede se situa em Bona, na Alemanha, e sob cuja égide são organizadas as conferências anuais sobre o clima) continuará a ser totalmente financiada, apesar de os Estados Unidos terem suspendido as respetivas contribuições.

Os Estados Unidos financiam mais de 20% do orçamento do secretariado da CQNUAC, cujos custos operacionais para 2024-2025 estão projetados em 88,4 milhões de euros.

"De 2017 a 2020, durante um período de inação federal [norte-americana], as cidades, os estados, as empresas e o público enfrentaram o desafio de manter os compromissos da nossa nação - e agora, estamos prontos para o fazer novamente", anunciou através de um comunicado Michael Bloomberg, que é o Enviado Especial da ONU para a Ambição e Soluções Climáticas.

Esta é a segunda vez que Bloomberg intervém para preencher a lacuna deixada pela quebra de compromisso dos Estados Unidos liderados por Donald Trump em relação ao Acordo de Paris.

Em 2017, após a primeira retirada da Administração Trump do Acordo de Paris, Bloomberg comprometeu-se com apoios até 15 milhões de dólares (14,4 milhões de euros) para apoiar a UNFCCC.

Paralelamente, o bilionário norte-americano lançou o `America`s Pledge`, uma iniciativa para acompanhar e comunicar os compromissos climáticos não federais dos Estados Unidos, garantindo que o mundo pudesse monitorizar os progressos do país como se fosse uma parte totalmente comprometida com o Acordo de Paris.