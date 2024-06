Bruxelas recusa-se a receber o jogo Bélgica-Israel

", justificou o executivo.A Bélgica integra o Grupo A2 da Liga das Nações, juntamente com Itália, França e Israel, sendo que o estádio Rei Balduíno tem sido, por norma, o palco dos jogos em casa dos "diabos vermelhos".Bruges, Liège, Genk ou Antuérpia são as opções naturais para a federação de futebol belga explorar como alternativa, sendo que a cidade de Leuven já manifestou, por antecipação, a sua indisponibilidade.O executivo recorda que os desafios da Bélgica “sempre foram momentos de unidade e coesão”, contudo “a situação humanitária e de segurança em Gaza e as suas inúmeras repercussões” levam-na a declinar a missão de albergar o encontro.Em 16 de outubro de 2023, Bruxelas foi palco de um ataque coincidindo com o jogo de futebol Bélgica-Suécia, no qual dois adeptos suecos morreram, após serem baleados no centro da cidade, num ataque reivindicado pelo grupo terrorista Estado Islâmico.Números recentes indicam que residem cerca de 160 mil muçulmanos na capital, cerca de 17% da sua população e 39% da comunidade islâmica no país.”, especificou o vereador do desporto, Benoît Hellings.