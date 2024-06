Euro2024. Emre Can chamado para substituir Aleksandar Pavlovic

O médio Emre Can, do Borussia Dortmund, foi chamado para integrar a seleção da Alemanha no Euro2024 de futebol, após a baixa de Aleksandar Pavlovic, devido a uma amigdalite.

Revelação da época no Bayern Munique, Pavlovic, de 20 anos, era a aposta inicial do treinador Julian Nagelsmann, que se viu agora obrigado a chamar um substituto, o capitão do Borussia Dortmund, finalista da Liga dos Campeões.



A Alemanha, anfitriã da competição, inicia o Euro2024 na sexta-feira, com o jogo diante da Escócia, agendado para as 20:00 (horas de Lisboa) na Allianz Arena, em Munique, e com arbitragem do francês Clément Turpin.



Lista dos 26 convocados da Alemanha:



- Guarda-redes: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munique) e Marc-André ter Stegen (FC Barcelona/Esp).



- Defesas: Waldemar Anton (Estugarda), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern Munique), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (Estugarda), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid/Esp), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) e Jonathan Tah (Bayer Leverkusen).



- Médios: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Emre Can (Borussia Dortmund), Chris Führich (Estugarda), Pascal Gross (Brighton/Ing), Ilkay Gündogan (FC Barcelona/Esp), Toni Kroos (Real Madrid/Esp), Jamal Musiala (Bayern Munique) e Florian Wirtz (Bayer Leverkusen).



- Avançados : Maximilian Beier (Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal/Ing), Thomas Müller (Bayern Munique), Leroy Sané (Bayern Munique) e Deniz Undav (Estugarda).