Euro2024. François Letexier é o árbitro da final

No Estádio Olímpico de Berlim,Na presente edição do Campeonato Europeu de futebol, que contou com a presença do árbitro português Artur Soares Dias, François Letexier dirigiu três encontros: o Dinamarca-Sérvia (0-0), o Croácia-Albânia (2-2), ambos da fase de grupos, e o Espanha-Geórgia (4-1), dos oitavos de final.Letexier, que completou 35 anos em abril passado, será o mais jovem árbitro a apitar uma final do Campeonato da Europa, cuja 17.ª edição está a decorrer na Alemanha.Espanha, campeã europeia em 1964, 2008 e 2012, e Inglaterra, finalista da última edição, jogam o encontro decisivo do Euro2024 no domingo, a partir das 20:00 (hora de Lisboa), em Berlim.