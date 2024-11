Liga Nações. Itália vence Bélgica e França empata com Israel

O jogo disputado no Stade de France foi disputado sob um dispositivo policial extraordinário e apenas com cerca de 20 mil espetadores nas bancadas, pouco mais de uma semana depois do episódio de violência em Amesterdão, na sequência de um jogo do Maccabi Telavive.



O único momento de tensão ocorreu numa das bancadas superiores, durante a primeira parte, com os "stewards" a evitarem uma maior altercação entre adeptos israelitas e franceses, enquanto aproximadamente quatro mil agentes asseguravam o policiamento do encontro, dentro e fora do estádio.



No próximo encontro, a Itália defende a liderança e três pontos de vantagem sobre a França, igualmente já apurada para os ‘quartos’, mas que necessita de corrigir a derrota por 3-1 em casa para aspirar ao primeiro lugar do Grupo A2.



À entrada para a derradeira jornada, a Itália lidera com 13 pontos, seguida da França, com 10, da Bélgica, com quatro, e de Israel, com um.