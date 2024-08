Paris2024: Golo de Trinity Rodman no prolongamento coloca Estados Unidos nas "meias"

No Parque dos Príncipes, em Paris, o 'nulo' persistiu durante os 90 minutos, com a decisão da eliminatória a acontecer apenas no prolongamento, depois da ponta de lança, de 22 anos, anotar, aos 105+2 minutos, o único tento do desafio, o terceiro da jogadora dos Washington Spirit no torneio.



A seleção norte-americana venceu a medalha de ouro em 1996, 2004, 2008 e 2012, tendo sido prata em 2000 e bronze em 2020.



Nas 'meias', as norte-americanas vão discutir um lugar na grande final com o Canadá, atual campeão olímpico, ou Alemanha, que se defrontam a partir das 18:00 (horas em Lisboa).