Fórmula 1. Esteban Ocon troca Alpine pela Haas

Ocon, de 27 anos, vai ocupar o lugar que será deixado vago pelo dinamarquês Kavin Magnussenn, cuja saída tinha sido já anunciada na semana passada.



O piloto francês conta 146 corridas disputadas desde que chegou à Fórmula 1, em 2016, tendo competido pela Manor, Force India, Renault e Alpine, somando um total de 425 pontos e três pódios, incluindo a única vitória na sua carreira, conseguida no Grande Prémio da Hungria de 2021.



“Estou encantado por termos garantido os serviços do Esteban Ocon. Já conheço o seu talento há muito tempo. Fui o seu engenheiro quando ele conduziu um carro de Fórmula 1 pela primeira vez”, explicou o diretor desportivo da Haas, o japonês Ayao Komatsu.



Ocon junta-se ao estreante britânico Oliver Bearman, que chega à F1 em 2025.



“Era fundamental termos um piloto com experiência ao lado do Oliver Bearman. Mas o Ocon tem apenas 27 anos, ainda é novo e tem muito para mostrar”, sublinhou Komatsu.



O piloto gaulês frisou que se vai juntar a “uma equipa muito ambiciosa, cujo espírito, ética de trabalho e trajetória ascendente” o impressionaram.



O contrato será por, pelo menos, dois anos e o francês será o primeiro piloto já com vitórias a pilotar um carro da Haas.