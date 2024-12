GP Países Baixos deixa Mundial de F1 após 2026

O Grupo Formula One decidiu prolongar em um ano o acordo para a realização da prova, que se disputa no circuito de Zaandvoort e expirava em 2025, mas, após a realização do GP de 2026, os Países Baixos deixarão de receber a disciplina rainha do desporto automóvel.



A decisão, que contempla também a realização de uma corrida sprint no ano da despedida do evento, pela primeira vez em solo neerlandês, foi tomada “após extensas reflexões e conversações”, indicaram os organizadores, em comunicado.



O GP dos Países Baixos regressou ao Mundial de F1 em 2021, após 36 anos de ausência, coincidindo com o auge da carreira de Verstappen (Red Bull), que ganhou a corrida em 2021, 2022 e 2023, terminando este ano no segundo lugar, atrás do britânico Lando Norris (McLaren).