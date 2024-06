Lando Norris conquista segunda `pole` da carreira no GP de Espanha

O piloto britânico estabeleceu o melhor tempo na derradeira tentativa de uma volta rápida, batendo o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) por 0,020 segundos, com o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) em terceiro, já a 0,318 segundos.



Esta é a segunda ‘pole position’ conquistada por Norris na sua carreira, primeira da temporada. A anterior tinha sido conseguida na Rússia, em 2021.



“Estou superfeliz. Esta é uma das minhas melhores ‘pole positions’, apesar de não ter muitas”, brincou o britânico no final.



George Russell (Mercedes) foi o quarto classificado, seguido dos dois Ferrari. Desde a vitória de Charles Leclerc em casa, no Mónaco, que o ritmo dos carros italianos tem sofrido um retrocesso, mas, ainda assim, o monegasco foi o quinto, batendo o companheiro de equipa, Carlos Sainz.



“Desde Miami temos estado muito fortes. Foi a volta perfeita”, resumiu Norris.



Max Verstappen ainda ameaçou, ao estabelecer claramente o melhor tempo na segunda fase da qualificação (Q2), mas Lando Norris acabaria por arrebatar a ‘pole’ na parte final.



“Temos sentido alguma dificuldade em encontrar o equilíbrio do carro. Mas estou contente com o este resultado para amanhã [domingo]”, frisou o tricampeão mundial.



Pierre Gasly (Alpine), Sergio Pérez (Red Bull), Esteban Ocon (Alpine) e Oscar Piastri (McLaren) fecharam os restantes lugares no top 10, respetivamente.



Max Verstappen chega a esta ronda na liderança do campeonato, com 194 pontos. Leclerc é segundo, com 138.