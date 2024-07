Norris na `pole` para o GP da Hungria

Norris fez a sua melhor volta em 1.15,227 minutos, batendo o companheiro de equipa, Oscar Piastri (McLaren) na segunda posição, a 0,022 segundos, com o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) em terceiro, a 0,046.



Esta foi a terceira ‘pole position’ da carreira de Lando Norris, que já tinha conquistado no Grande Prémio da Rússia de 2021 e no de Espanha deste ano.



A sessão começou com a pista molhada e os pilotos com pneus intermédios mas o asfalto foi secando, permitindo a melhoria significativa dos registos.



Foi nesta ‘armadilha’ que foi apanhado o britânico George Russell (Mercedes), que saiu para a pista com pouco combustível e teve de regressar às boxes antes do final da primeira fase (Q1), acabando eliminado precocemente.



A derradeira fase (Q3) também foi acidentada, com o japonês Yuki Tsunoda (RB) a bater quando faltavam dois minutos para o final da sessão, provocando a amostragem de uma bandeira vermelha que interrompeu os trabalhos.



Como entretanto recomeçou a chover, as condições de aderência pioraram e só Daniel Ricciardo (RB) conseguiu melhorar o seu tempo, ficando com o nono lugar, à frente de Tsunoda.



Max Verstappen e Fernando Alonso (Aston Martin) já nem sequer saíram das boxes.



“Estou muito satisfeito. Não foi uma qualificação fácil. Estou feliz, especialmente pela equipa, que garantiu a dobradinha. Viemos para esta corrida com o objetivo de lutar pela ‘pole’ e foi isso que conseguimos”, disse Lando Norris, que admitiu ser possível “controlar as coisas” com dois carros nas duas primeiras posições da grelha.



O campeão Max Verstappen admitiu que, “durante todo o fim de semana”, a Red Bull esteve “sempre um pouco atrás” da concorrência.



“Adoro a competição mas prefiro estar eu em primeiro lugar”, frisou ainda o neerlandês.



Se os três primeiros terminaram separados por apenas 0,46 segundos, o quarto, o espanhol Carlos Sainz (Ferrari), ficou já a quase meio segundo, a 0,469 segundos do autor da ‘pole’.



O britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que venceu a prova anterior, na Grã-Bretanha, foi apenas o quinto, a 0,627.



Verstappen, tricampeão do mundo, lidera a classificação de pilotos, com 255 pontos, mais 84 do que Norris, que é segundo.