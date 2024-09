Renault confirma fim da produção de motores para a Fórmula 1 no final de 2025

Em comunicado, a Alpine, equipa da marca francesa na Fórmula 1, anunciou que a fábrica de Viry-Châtillon, localizada a sul de Paris, será transformada "num centro de excelência de engenharia e tecnologia".



"As atividades (relacionadas com a) F1 de Viry, como o desenvolvimento de um novo motor, vão manter-se até ao final da temporada de 2025", lê-se.



Esta é a terceira vez que a marca francesa abandona o 'Grande Circo'; as anteriores saídas aconteceram em 1986 e em 1997, apesar de ter deixado sempre a porta aberta a um regresso.



Nesta altura, segundo noticiou o Autosport britânico, a Renault negoceia com a Mercedes um contrato de fornecimento de motores para a sua equipa.



A partir de 2026, os regulamentos da Fórmula 1 serão alterados, abrindo a porta a novos construtores, como a Audi.