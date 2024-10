Bomba da II Guerra Mundial explode no aeroporto da cidade de Miyazaki

O ministério da Terra e Transportes do Japão anunciou que não havia nenhum aparelho perto do local da explosão. O incidente está sob investigação e a polícia confirmou, de acordo com a, que a explosão foi causada por uma bomba de mais de 200 quilos, tentando apurar oque levou a detonação do dispositivo.Uma escola de aviação localizada perto do aeroporto tem imagens da explosão e as televisões japonesas mostraram uma grande cratera numa das pistas com sete metros de diâmetro e um metro de profundidade.O chefe de Gabinete do Governo revelou que 80 voos foram cancelados no aeroporto que espera voltar à atividade na manhã da próxima quinta-feira. O aeroporto de Miyazaki foi construído em 1943 e tinha como finalidade de treino militar, de onde saíram alguns militares “kamizaze” em operações suicidas.Várias bombas deixadas pelos Estados Unidos durante a II Guerra Mundial têm sido desenterradas em território japonês. No entanto, ainda existem centenas de toneladas de bombas que continuam enterradas e por explodir.