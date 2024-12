Macron inicia consultas para definir novo governo após queda de Barnier

Foto: Christian Hartmann - Reuters

O líder dos socialistas admitiu estar disposto a negociar com os macronistas a fim de encontrarem um entendimento com "concessões recíprocas". O PS votou a favor da moção de censura e tem estado coligado com a extrema esquerda, na Nova Frente Popular. Uma coligação que está a desmoronar-se.



O chefe de Estado francês admitiu que em breve vai anunciar o nome que quer que dê estabilidade ao país. Macron dirigiu-se aos franceses acusando os partidos que aprovaram a moção de censura de serem uma frente anti-republicana.