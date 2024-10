"Presidenta com A". Claudia Sheinbaum toma posse como primeira mulher presidente do México

Após uma vitória histórica nas eleições presidenciais de 2 junho, com cerca de 60 por cento dos votos, a candidata do partido de esquerda Movimento para a Regeneração Nacional (Morena) Claudia Sheinbaum tomou posse esta terça-feira e prestou juramento perante um congresso de deputados e senadores. “Em 503 anos de história, pela primeira vez nós, mulheres, chegámos à presidência. E digo que estamos aqui porque não cheguei sozinha, chegámos todas aqui”, afirmou Claudia Sheinbaum.





"Hoje sabemos que as mulheres participaram em diferentes momentos da história do México. Nós, mulheres, podemos ser presidentes e faço um convite respeitoso para que digamos presidenta com um “A”, tal como dizemos advogada, soldado, professora, médica..... Só existe o que é designado", declarou.







Claudia Sheinbaum, 62 anos, cientista ambiental e política de esquerda, não é só a primeira mulher presidente do país, mas também a mais bem eleita, gozando da popularidade do seu mentor, López Obrador, que a lançou na política em 2000 como vice-presidente da Câmara para o Ambiente.







“Sou mãe, avó, cientista e mulher de fé e, a partir de hoje, por vontade do povo do México, sou a presidente Constitucional dos Estados Unidos Mexicanos. Governarei para todos e podem ter a certeza de que colocarei os meus conhecimentos, a minha força, a minha história e a minha própria vida ao serviço do povo e do país. Estou certo de que juntos consolidaremos um México cada vez mais próspero, livre, democrático, soberano e justo", afirmou a presidente do México.





"Não vos deixarei ficar mal, convido-vos a continuar a fazer história”, concluiu Sheinbaum, jurando "desempenhar com lealdade e patriotismo o cargo".







Toma de protesta como Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos ante el Congreso de la Unión. https://t.co/NDQ1XJEaAA — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 1, 2024

Na cerimónia de tomada de posse estiveram presentes o presidente do Brasil, Lula da Silva, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, o presidente do Chile, Gabriel Boric, e a primeira-Dama dos Estanos Unidos, Jill Biden.





A ausência mais notada foi Espanha, pois apesar de ser o principal partceiro europeu do México, Madrid decidiu boicoitar a cerimónia uma vez que o Rei Filipe VI não foi convidado.







O motivo terá sido a ausência de resposta do Rei Felipe VI de Espanha a uma carta do presidente cessante, Andrés Manuel López Obrador, que lhe pedia para reconhecer os "danos" causados pela colonização espanhola há cinco séculos.







c/agências