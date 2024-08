"A perfeição é a melhoria contínua" - selecionador de ciclismo de pista

"Temos de continuar o nosso processo de trabalho, refinar e melhorar o que temos de melhorar. Também temos coisas a melhorar, como é óbvio. A perfeição é a melhoria contínua", disse, em declarações à Lusa.

Gabriel Mendes foi recebido no aeroporto por mais de um milhar de pessoas em festa, celebrando o título olímpico no madison de Iúri Leitão, que também foi prata no omnium, e Rui Oliveira.

"Quero agradecer a todos os que estiveram aqui, estamos muito gratos. É uma felicidade, mas é imensamente justo eles, para nós, termos esta receção. Demos até à última gota de suor para honrar Portugal. Partimos para Paris com espírito de missão", declarou.

O técnico, que tem encabeçado o projeto de evolução do ciclismo de pista em Portugal desde a sua génese, quando entrou em funcionamento o Velódromo Nacional em Sangalhos, tinha "preconizado lugares nos oito primeiros".

"Isso vai do primeiro ao oitavo... foram campeões olímpicos. Estou sem palavras. Foram exímios e é um momento de enorme felicidade", referiu.

Apesar da euforia, Mendes olha já com pragmatismo para o próximo ciclo, pretendendo "dar continuidade ao processo" de melhoria.

"Temos de trabalhar para entrar em Los Angeles2028 e, estando lá, sermos competitivos, trabalhar ao nível que trabalhámos para estes Jogos", afirmou.

Na estreia lusa em provas masculinas de pista, Iúri Leitão e Rui Oliveira juntaram-se a Carlos Lopes, Rosa Mota, Fernanda Ribeiro, Nélson Évora e Pedro Pichardo, todos campeões olímpicos no atletismo, com o vianense a tornar-se ainda no primeiro a conquistar duas medalhas na mesma edição dos Jogos Olímpicos, com a prata no omnium.

Maria Martins foi 14.ª no omnium, no domingo, depois de ter estreado o projeto de pista português em Tóquio2020, com um sétimo lugar, e respetivo diploma.

