Brasil, Polónia, Itália e Turquia apurados no voleibol feminino

No Grupo A as contas são mais complicadas, já que a China lidera com cinco pontos, seguida da Sérvia, com quatro, e dos Estados Unidos, campeões olímpicos, com três, mas com as duas posições cimeiras por definir e ainda uma jornada por disputar.



No jogo de hoje do Grupo A, a China venceu a anfitriã França, por 3-0 (25-18, 25-16 e 25-19), e sentenciou praticamente o destino da seleção gaulesa, que continua sem somar qualquer ponto e dificilmente poderá terminar como um dos melhores terceiros.



O Brasil, segundo do ranking mundial, que terminou em quarto a Liga das Nações de 2024, repetiu o triunfo por 3-0 na jornada inaugural com o Quénia e vai decidir no domingo com a Polónia, terceira do mundo, a primeira posição do Grupo B.



No Grupo C, Itália e Turquia somaram o segundo triunfo frente aos Países Baixos, por 3-0 (29-27, 25-18 e 25-19), e à República Dominicana, por 3-1 (21-25, 25-18, 25-22 e 25-15), respetivamente, e garantiram a presença entre as oito melhores seleções.



Na derradeira jornada, as invictas seleções de Itália e Turquia decidem no domingo a primeira posição do grupo e um dia antes, no sábado, Países Baixos e República Dominicana definem a terceira posição e a possibilidade de entrar nas contas do melhor terceiro.