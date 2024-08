A queniana Beatrice Chebet sagrou-se hoje campeã olímpica dos 10.000 metros, juntando este ouro em Paris2024 aos dos 5.000 metros, deixando a campeã da Europa, a italiana Nadia Battocletti, no segundo lugar.

A primeira queniana de sempre a vencer esta corrida completou a distância em 30.43,25 minutos, batendo Nadia Battocletti, que surpreendeu e fixou novo recorde de Itália (30.43,35), deixando a campeã europeia com a prata, enquanto a neerlandesa Sifan Hassan ficou com o bronze, com 30.44,12.



Hassan, campeã em Tóquio2020, conseguiu de novo chegar ao pódio, depois de já ter sido terceira nos 5.000 metros, e hoje a menos de 48 horas de participar na maratona, num triplo desafio muito pouco comum em Jogos Olímpicos.