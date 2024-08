China açambarca títulos olímpicos nos saltos para a água

Desde Sydney2000, edição em que as provas de saltos para a água duplicaram – de quatro para oito -, os atletas chineses tinham ficado a apenas uma medalha de ouro desse objetivo em três ocasiões, em Pequim2008, Rio2016 e Tóquio2020, e hoje, na despedida de Paris2024, concretizaram a ameaça.



A final de trampolim a três metros é um bom exemplo da superioridade chinesa: Xie Siyi, campeão na capital japonesa, revalidou o título, tendo sido acompanhado no pódio pelo compatriota Wang Zongyuan, que ficou com a prata e também repetiu o êxito de Tóquio na variante sincronizada, desta vez ao lado do estreante Long Daoyi.



O cenário repetiu-se parcialmente na plataforma a 10 metros, com Cao Yuan, um dos melhores executantes de sempre, a conservar o título que alcançou no Japão e a conquistar o quarto ouro olímpico, enquanto Yang Hao e Lian Junjie impuseram-se no salto sincronizado.



No setor feminino, Chen Yiwen sagrou-se campeã de trampolim a três metros e Quan Hongchan revalidou o título alcançado em Tóquio em plataforma a 10 metros, voltando ambas a subir ao lugar mais alto do pódio na vertente sincronizada, ao lado das compatriotas Chang Yani (trampolim) e Chen Yuxi (plataforma), respetivamente.



A China, que se deu ao ‘luxo’ de conquistar mais duas medalhas de prata e uma de bronze, ‘permitiu’ que a Grã-Bretanha alcançasse cinco, o segundo pecúlio mais elevado, à frente de México e Coreia do Norte, ambos com duas.



O país asiático foi o melhor na modalidade pela 10.ª edição consecutiva dos Jogos - desde Seul1988 -, e ultrapassou os Estados Unidos, dominadores nos primórdios do olimpismo, no quadro global de medalhas, com 55 títulos, contra 49 dos norte-americanos, em ‘branco’ desde Londres2012.



Quadro de medalhas nos saltos para a água:



- Saltos para a água, trampolim sincronizado a três metros (fem):



OURO: China (Chen Yiwen e Chang Yan).



PRATA: Estados Unidos (Sarah Bacon e Kassidy Cook).



BRONZE: Grã-Bretanha (Yasmin Harper e Scarlett Mew Jensen).



- Saltos para a água, plataforma sincronizada a 10 metros (masc):



OURO: China (Yang Hao e Lian Junjie).



PRATA: Grã-Bretanha (Tom Daley e Noah Williams).



BRONZE: Canadá (Rylan Wiens e Nathan Zsombor-Murray).



- Saltos para a água, plataforma sincronizada a 10 metros (fem):



OURO: China (Chen Yuxi e Quan Hongchan).



PRATA: Coreia do Norte (Kim Mi-rae e Jo Jin-mi).



BRONZE: Grã-Bretanha (Andrea Spendolini-Sirieix e Lois Toulson).



- Saltos para a água, trampolim sincronizado a três metros (masc):



OURO: China (Wang Zongyuan e Long Daoyi).



PRATA: México (Juan Celaya e Osmar Olvera).



BRONZE: Grã-Bretanha (Anthony Harding e Jack Laugher).



- Saltos para a água, plataforma a 10 metros (fem):



OURO: Quan Hongchan (CHN).



PRATA: Chen Yuxi (CHN).



BRONZE: Kim Mi-rae (CDN).



- Saltos para a água, trampolim a três metros (masc):



OURO: Xie Siyi (CHN).



PRATA: Wang Zongyuan (CHN).



BRONZE: Osmar Olvera (MEX).



- Saltos para a água, trampolim a três metros (fem):



OURO: Chen Yiwen (CHN).



PRATA: Maddison Keeney (AUS).



BRONZE: Chang Yani (CHN).



- Saltos para a água, plataforma a 10 metros (mas):



OURO: Cao Yuan (CHN).



PRATA: Rikuto Tamai (JAP).



BRONZE: Noah Williams (GB).