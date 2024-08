Dinamarca vai lutar pelo ouro com Alemanha no andebol masculino

Com estes resultados, as finalistas Dinamarca e Alemanha já sabem que, no mínimo, têm garantida a medalha de prata, enquanto a Espanha vai, pela segunda edição seguida, lutar com a Eslovénia pelo bronze, que alcançou em Tóquio2020.



No Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq, nos arredores de Lille, os nórdicos superiorizaram-se aos eslovenos, que ficaram com o bronze no Mundial2017, e ao intervalo já venciam por 15-10.



Invicta no Grupo B, a medalha de prata em Tóquio2020 e vice-campeã europeia, teve como maior artilheiro da equipa o ponta esquerda do THW Kiel Magnus Landin (seis golos), embora as prestações dos jogadores de primeira linha Dean Bombac e Aleks Vlah, cada um com sete tentos, tenham permitido aos eslovenos discutir o jogo até aos últimos segundos.



Mais cedo, no mesmo local, o duelo entre a Alemanha e a Espanha, bronze em Tóquio2020 e no Mundial2023, foi igualmente renhido durante os 60 minutos, com o desfecho a sorrir aos germânicos (25-24).



Embora tenham estado quase sempre a correr atrás do resultado, os espanhóis nunca deram o jogo por perdido e, prova disso, foram as curtas desvantagens de um, dois e três golos, nomeadamente no segundo tempo, em que estiveram, por duas vezes, a vencer por um.



O lateral direito do Hannover-Burgdord Renars Uscins esteve em destaque no lado alemão, com seis remates certeiros, depois de ter anotado 14 contra a ainda campeã olímpica França, nos ‘quartos’.



A grande final entre Dinamarca e Alemanha está agendada para domingo, no Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq.