Eslovena Janja Garnbret repete ouro olímpico na escalada desportiva

Garnbret, de 25 anos, ganhou a prova combinada com 84,4 pontos no boulder e 84,1 pontos no lead, obtendo um total de 168,5 pontos, à frente da sua grande amiga Raboutou (156), que obteve a primeira medalha olímpica de escalada da seleção feminina dos Estados Unidos, e de Pilz (147,4).



Em Le Bourget, nos arredores e Paris, a eslovena defendeu com mestria o ouro que conquistou no Japão, há três anos (2021), na estreia olímpica da escalada desportiva.



"Este era o nosso desejo. Este foi o nosso pacto, subirmos juntas ao pódio olímpico. Ela passou por muita coisa. E estou muito feliz por ela ter conseguido", realçou a campeã olímpica, enquanto Raboutou, que treinou para os Jogos com Garnbret na Eslovénia, disse que a prata foi ainda mais especial por causa das suas ligações familiares a França.



Aleksandra Miroslaw, da Polónia, conquistou o ouro feminino na prova de velocidade na quarta-feira, seguida pela chinesa Deng Likuan e pela também polaca Aleksandra Kalucka.



No quadro masculino, o britânico Toby Roberts ganhou a prova combinada na sexta-feira, com o japonês Anraku Sorato no segundo posto e o austríaco Jakob Shubert em terceiro.



Já em velocidade, na final disputada na quinta-feira, o título olímpico foi para o indonésio Veddriq Leonardo, com o chinês Wu Peng em segundo e o norte-americano Sam Watson no terceiro lugar.



Em Tóquio2020, a escalada combinada foi emparelhada com a prova de velocidade, e apenas uma medalha de ouro foi concedida no masculino e feminino.



Na altura, o espanhol Alberto Ginés López foi o campeão olímpico, enquanto Garnbret, oito vezes campeã mundial, e que esteve afastada da competição durante um longo período, em 2023, depois de ter partido um dedo do pé, venceu entre as mulheres a prova de Tóquio2020.



- Escalada desportiva (fem):



OURO: Janja Garnbret (SLO).



PRATA: Brooke Raboutou (EUA).



BRONZE: Jessica Pilz (AUS).



- Escalada desportiva (masc):



OURO: Toby Roberts (GB).



PRATA: Anraku Sorato (JAP).



BRONZE: Jakob Shubert (AUS).



- Escalada velocidade (fem):



OURO: Aleksandra Miroslaw (POL).



PRATA: Deng Likuan (CHI).



BRONZE: Aleksandra Kalucka (POL).



- Escalada velocidade (masc):



OURO: Veddriq Leonardo (IND).



PRATA: Wu Peng (CHI).



BRONZE: Sam Watson (EUA).