Estados Unidos passeiam até à final feminina no basquetebol

A seleção norte-americana feminina de basquetebol venceu com tranquilidade a Austrália, por claros 85-64, para chegar à final do torneio dos Jogos Olímpicos Paris2024, procurando o oitavo ouro consecutivo.

Os 21 pontos de diferença no resultado comprovam a larga superioridade dos Estados Unidos, que esteve na frente durante todo o encontro e teve em Breanna Stewart, considerada a melhor jogadora de Tóquio2020, um dos destaques, com 16 pontos, seis ressaltos e cinco assistências.



Nove vezes campeãs olímpicas, com mais uma prata e um bronze, as norte-americanas seguem imparáveis e invictas no torneio – não perdem, aliás, qualquer partida em Jogos Olímpicos desde a meia-final de Barcelona1992, frente à Equipa Unificada.



Esperam agora por oponente para a final de domingo, contra a anfitriã França, bronze em Tóquio2020, ou a Bélgica, que procura o primeiro pódio da sua história.



As australianas, por seu turno, vão disputar o jogo pelo bronze, procurando um primeiro pódio olímpico desde o terceiro lugar em Londres2012, depois de serem prata nos três Jogos Olímpicos imediatamente anteriores.