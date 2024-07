Números e Curiosidades – Jogos Olímpicos 2024

30º.s jogos olímpicos da História



- 3 – Pela 3.ª vez na história os jogos serão em Paris.(1900, 1924, 2024)



- 100 – 100 anos depois os Jogos voltam a ser em Paris.



- 5 – As modalidades que começaram antes da cerimónia, Futebol, Râguebi-Sevens, Andebol, Tiro com Arco e Tiro com Pistola.



- 1996 – Foi a última edição que não houve eventos antes da cerimónia de abertura.



- 1 – As modalidades em estreia – Breaking.



- 10672 – O número de atletas previstos no início dos Jogos.



- 196 – O número de países participantes.



- 329 – O números de provas.



- 32 – As modalidades que fazem parte da competição.



Sabia que…



- Foram 5 as modalidades que estiveram em todos os JO da era moderna (desde 1896 que nunca falharam uma edição) – Natação, Ginástica, Atletismo, Ciclismo e… Esgrima.



Portugal nos J.O.



- Barcelona 1992 – A última vez sem medalhas.



- Tóquio 2020 – A melhor participação de sempre (4 medalhas).



- Há 7 J.O. consecutivos que ganhamos sempre pelo menos 1 medalha.



- Portugal soma 5 medalhas de ouro, todas elas conquistadas… fora da Europa, mau sinal. (2 na América, Los Angeles e Atlanta e 3 na Ásia, Pequim, Seul e Tóquio).



- 73 – Os atletas portugueses presentes (recorde é de Atlanta, 107 atletas).



- 15 – As modalidades onde Portugal vai estar presente.



- 22 – Os atletas no atletismo. A modalidade com mais atletas.



- 7 – O número no Judo e Ciclismo. As seguintes modalidades mais numerosas.



- 5 – As medalhas de ouro.



- 3 – Os atletas presentes que já tiveram medalhas. Pedro Pichardo, Jorge Fonseca e Fernando Pimenta.



- 28 – As medalhas de Portugal em JO.



- 4 – As participações de Ana Cabecinha, Tiago Apolónia e Teresa Portela. São aqueles que mais participações têm, vão então para a sua 5.ª participação.



- 36 – Os estreantes portugueses em JO, metade deles.