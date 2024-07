Papa Francisco vê esperança olímpica para países em guerra

“De acordo com a tradição antiga, que os Jogos Olímpicos sejam uma oportunidade para estabelecer tréguas nas guerras, demonstrando uma vontade sincera de paz”, disse Francisco durante a oração do Angelus na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano.



O Papa realçou ainda que o desporto também tem “um grande poder social, capaz de unir pacificamente pessoas de diferentes culturas”.



A cerimónia de abertura da 33.ª edição dos Jogos Olímpicos decorrerá em Paris a 26 de julho, com a participação de 205 delegações de atletas, que desfilarão em mais de 80 barcos no rio Sena.



“Espero que este evento possa ser um sinal do mundo inclusivo que queremos construir e que os atletas, com o seu testemunho desportivo, possam ser mensageiros da paz e modelos valiosos para os jovens”, acrescentou Francisco.



O Papa, como sempre, pediu aos fiéis para rezarem pela paz, recordando os conflitos que estão a ocorrer em todo o mundo.



“Não esqueçamos os mártires da Ucrânia, da Palestina, de Israel, de Myanmar (antiga Birmânia) e de muitos outros países em guerra. Não esqueçamos que a guerra é uma derrota”, salientou o Papa.