Presidente da federação de ténis de mesa elogia carreira de Fu Yu

"Terminou hoje a participação da Fu nos Jogos Olímpicos Paris2024, os seus terceiros e, quem sabe, talvez os seus últimos", refere o presidente da FPTM, na sua página do Facebook, deixando ainda o "registo publico de reconhecimento e agradecimento por estes inolvidáveis 11 anos que proporcionou".



O dirigente desportivo, que cumpre o terceiro e último mandato na FPTM, esteve em 2012 ligado ao processo de naturalização (concluído em 2013) de Fu Yu, nascida na China há 45 anos mas residente em Portugal desde 2001 e casada com um português.



"A Fu passou a representar Portugal em 2013, numa aposta arriscada na altura, mas mais que bem-sucedida. Tivesse alguém tomado esta decisão antes e talvez hoje tivéssemos outras historias para contar sobre as seleções nacionais femininas. Com a Fu, foram 11 anos de privilégio e de uma forma de representar Portugal absolutamente exemplar, digna de fazer corar alguns daqueles que nasceram mesmo em território nacional", recorda.



Fu Yu foi hoje eliminada na ronda de 32 dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, tendo Portugal terminado a participação na prova de singulares com o seu 17.º lugar, repetindo a classificação obtida em Tóquio2020.



A portuguesa, 80.ª do ranking mundial, esteve a perder por 0-2, conseguiu recuperar, impor o seu jogo e dispôs de uma vantagem de 3-2 perante a adversária. Contudo, nos dois sets seguintes a polaca Natalia Bajor (48ª mundial) foi mais forte, vencendo por 4-3.